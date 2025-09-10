"Ми дякуємо WBO за ретельне розглядання справи та наших аргументів. 19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій і вкотре став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги були здобуті ціною величезної дисципліни, відданості та виснажливих зборів, перші з яких тривали майже дев'ять місяців через неодноразові перенесення.

Таке навантаження вимагає належного і достатньо тривалого відновлення. Олександр заслужив час на відновлення. А після цього вболівальники знову побачать його на рингу – готовим до нових великих боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та цікаве місце для проведення чергового бою за абсолют. А поки що бажаємо удачі Паркеру та Вордлі – нехай переможе найкращий", – сказав Лапін.

Також Сергій Лапін відреагував на сумніви людей у травмі українця через відео, на яких Усик танцює та грає у футбол.

"Усику не призначено постільний режим; йому дозволено брати участь у благодійних спортивних заходах і займатися помірною фізичною активністю. Але очевидно, що танці або відвідування заходів – це не те саме, що тримісячний тренувальний табір для титульного бою", – цитує Лапіна Ready to Fight.

Нагадаємо, WBO надала Олександру Усику 90 днів на продовження перемовин про бій з Джозефом Паркером. Однак 25 жовтня новозеландець спочатку проведе бій проти Фабіо Вордлі, переможець цього поєдинку має стати наступним суперником українця.

