У команді Усика прокоментували рішення WBO та відреагували на сумніви у травмі українця
Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, прокоментував рішення Всесвітньої боксерської організації надати українцю 90 днів для продовження перемовин щодо наступного бою.
"Ми дякуємо WBO за ретельне розглядання справи та наших аргументів. 19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій і вкотре став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги були здобуті ціною величезної дисципліни, відданості та виснажливих зборів, перші з яких тривали майже дев'ять місяців через неодноразові перенесення.
Промоутер Паркера запропонував власний будинок як ставку на результат перемовин із Усиком
Таке навантаження вимагає належного і достатньо тривалого відновлення. Олександр заслужив час на відновлення. А після цього вболівальники знову побачать його на рингу – готовим до нових великих боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та цікаве місце для проведення чергового бою за абсолют. А поки що бажаємо удачі Паркеру та Вордлі – нехай переможе найкращий", – сказав Лапін.
Також Сергій Лапін відреагував на сумніви людей у травмі українця через відео, на яких Усик танцює та грає у футбол.
"Усику не призначено постільний режим; йому дозволено брати участь у благодійних спортивних заходах і займатися помірною фізичною активністю. Але очевидно, що танці або відвідування заходів – це не те саме, що тримісячний тренувальний табір для титульного бою", – цитує Лапіна Ready to Fight.
Нагадаємо, WBO надала Олександру Усику 90 днів на продовження перемовин про бій з Джозефом Паркером. Однак 25 жовтня новозеландець спочатку проведе бій проти Фабіо Вордлі, переможець цього поєдинку має стати наступним суперником українця.
Усик зіграє у футбольному матчі з легендами, які відкрито підтримували Росію