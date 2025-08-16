Джордж Воррен, менеджер перспективного проспекта суперважкого дивізіону Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО) та син відомого промоутера Френка Воррена, розповів про плани щодо британця, не виключивши можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком.

Усик попросив відкласти перемовини про бій з Паркером – відомо, яку травму отримав українець

"Будь-який бій, який Мозес прийме після Ділліана Вайта, має бути нетривіальним. Потрібно одним оком дивитися на те, що відбувається з титулами. Якщо його наступні кілька боїв не будуть за титул чемпіона, тоді це мають бути поєдинки, які просунуть його кар'єру. Це мають бути або навчальні бої, або дуже великі поєдинки. Я не припускаю, що поєдинки проти Аделеє або Хрговіча становлять велику загрозу. Це не будуть величезні поєдинки для Мозеса. Куди перемоги над кожним із них піднесуть його? Вони, напевно, думають так само.

Бій з Усиком? У мені ніщо не говорить проти того, що Мозес не здатний зіткнутися з Олександром Усиком. Єдина річ: Мозес не має досвіду. Якщо ви запитаєте Мозеса, то той одразу скаже: "Так, 100%". Як його менеджер, ти маєш бути обережним. Однак, якщо твій клієнт каже, що він упевнений і здатен виконати роботу, то хто я такий, щоб сказати "ні"? Особливо якщо він вийде і покаже фантастичний виступ у суботу вночі проти Ділліана Вайта. У такому разі це бій, який ми б серйозно розглянули", – розповів Воррен у коментарі Box Nation.

У суботу, 16 серпня, в Саудівській Аравії відбудеться бій між Мозесом Ітаумою, якого називають спадкоємцем Тайсона Ф’юрі, та ще одним британцем Ділліаном Вайтом.

Екс-чемпіон світу назвав боксера, який може здолати Усика: "Він переможе його зараз, а через 12 місяців – ні"