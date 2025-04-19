У китайському місті Ічжуані відбувся унікальний забіг, в якому одночасно взяли участь люди та роботи. Загалом на дистанцію виставили 21 гуманоїдного робота на будь-який смак і зріст: від 1,20 м до понад 1,80 метра.

Український пілот завоював подіум на старті сезону найсильнішого чемпіонату GT

Разом з роботами у марафоні брали участь і їхні "тренери" – деяким довелося навіть фізично допомагати своїм "вихованцям", скеровуючи їх у правильному напрямку і підштовхуючи продовжувати забіг.

Перемогу ж здобув робот під назвою "Tiangong Ultra", який подолав дистанцію за 2 години та 40 хвилин. Цікаво, що серед людей найшвидше до фінішу дістався спортсмен з часом в 1 годину і 2 хвилини.