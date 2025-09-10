Другий етап жіночої багатоденки Тур де ль'Ардеш не відбувся через акції протесту "Блокуємо все".

У середу, 10 вересня, велоспортсменки мали продовжити перегони, однак регіон Ардеш, як і всю Францію охопили антиурядові протести, повідомляє France Bleu.

В середу префектура Дром дала дозвіл на проведення гонки, однак змінила своє рішення за 15 хвилин до старту змагань. Директор перегонів Луї Жаннен заявив, що другий етап Тур де ль'Ардеш було скасовано через масові маніфестації, які поширюються на північ від Дрома. Спортсменки продовжать гонку 11 вересня у департаменті Воклюз.

Сьогодні, 10 вересня, у Франції проходить день загальнонаціонального страйку під гаслом "Блокуємо все". Учасники протесту виступають проти бюджетних заходів жорсткої економії уряду Франсуа Байру.

Нагадаємо, нещодавно пропалестинські активісти зірвали фініш 16-го етапу Вуельти-2025.

