У Формулі-1 може з'явитись ще одна команда – президент FIA озвучив принципову умову
Президент FIA Мохаммед Бен Сулайєм заявив, що Формула-1 готова розширити стартову решітку до 12 команд.
"Настане час, коли ми відкриємо процес подання заявок. Але це не буде зроблено просто так.
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Ми не хочемо засмучувати чинні команди. Це має бути вартісно для нас. Команда має підтримувати бізнес Формули-1", – цитує Бен Сулайєма Motorsport.
Зазначається, що серед важливих критеріїв – не лише технічна та фінансова готовність, а й здатність збільшити привабливість серії на глобальному ринку. Після тривалої роботи над залученням команди Каділлак, яка братиме учать у Формулі-1 з 2026 року, FIA вбачає привабливим китайський проект. Однак поки жодної заявки подано не було.
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