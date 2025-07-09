"Настане час, коли ми відкриємо процес подання заявок. Але це не буде зроблено просто так.

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Ми не хочемо засмучувати чинні команди. Це має бути вартісно для нас. Команда має підтримувати бізнес Формули-1", – цитує Бен Сулайєма Motorsport.

Зазначається, що серед важливих критеріїв – не лише технічна та фінансова готовність, а й здатність збільшити привабливість серії на глобальному ринку. Після тривалої роботи над залученням команди Каділлак, яка братиме учать у Формулі-1 з 2026 року, FIA вбачає привабливим китайський проект. Однак поки жодної заявки подано не було.

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