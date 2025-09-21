Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха дала оцінку інсайдерській інформації іспанського видання Marca, яке заявило, що Михайло Мудрик планує виступити на Олімпійських іграх-2028 як легкоатлет.

Мудрик може змінити вид спорту після дискваліфікації – хоче взяти участь в Олімпійських іграх

"Михайло Мудрик не тренується з національною командою з легкої атлетики до жодних змагань. І у нас не було ніяких розмов на рівні ФЛАУ щодо його переходу в легку атлетику.

Щодо тренувань з окремими атлетами мені теж нічого невідомо. А в цілому, звичайно, бажаю йому успіху в усіх починаннях", – цитує Саладуху Tribuna.com.

