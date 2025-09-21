У ФЛАУ відреагували на ймовірність, що Мудрик стане легкоатлетом – побажали Михайлу успіхів
Ольга Саладуха прокоментувала інформацію щодо українского футболіста Михайла Мудрика.
Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха дала оцінку інсайдерській інформації іспанського видання Marca, яке заявило, що Михайло Мудрик планує виступити на Олімпійських іграх-2028 як легкоатлет.
"Михайло Мудрик не тренується з національною командою з легкої атлетики до жодних змагань. І у нас не було ніяких розмов на рівні ФЛАУ щодо його переходу в легку атлетику.
Щодо тренувань з окремими атлетами мені теж нічого невідомо. А в цілому, звичайно, бажаю йому успіху в усіх починаннях", – цитує Саладуху Tribuna.com.
