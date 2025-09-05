Вперше в історії Фінляндії дві жінки виступатимуть в парі у танцях на льоду, повідомляє Reuters. Такий дует став можливим після того, як Федерація фігурного катання країни внесла зміни в правила задля більшої інклюзивності в цьому виді спорту.

На ЧС-2025 з боксу розгорівся гендерний скандал – Франція втратила всю команду

Фігуристки Аалто та Коллінг виступатимуть разом у майбутньому сезоні. Відтепер учасники танців на льоду в Фінляндії позначаються не як "чоловік" та жінка", а "фігурист А" та "фігурист Б".

19-річна Аалто та 20-річна Коллінг самі виявили бажання виступати разом. Федерація вирішила запровадити зміни, для того, щоб дозволити їм змагатися. Емма Аалто пояснила свій вибір тим, що дівчатам складно знайти партнера, тому вони змушені пропускати турніри.

"На одного чоловіка припадає, гадаю, близько 300 дівчат, які бажають кататися з ним. І з'являється дисбаланс. І справа не лише у ваших навичках катання, а й у вашому зростанні, вазі, зовнішності та географічному положенні", – сказала фігуристка.

До слова, у 2022 році гендерні вимоги у танцях на льоду зняла Канада.

Україна оголосила жіночий склад на ЧС зі спортивної гімнастики – всі спортсменки там будуть дебютувати