Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) вирішила не проводити цього року турнір серії АТР 250 у Белграді (Сербія), який мав відбутися з 2-го по 8-ме листопада. Офіційний сайт організації повідомив, що турнір буде проведений в Афінах (Греція).

Світоліна показала несподіваний результат, вийшовши у чвертьфінал в Канаді – кращою за Еліну є лише Свьонтек (ВІДЕО)

Турнір в Афінах відбудеться на харді. Ареною для його проведення стане баскетбольний майданчик OAKA – багатофункціональна споруда, яку використовували для проведення Олімпійських ігор 2004 року і де проводили різноманітні музичні заходи, зокрема Євробачення-2006.

Спочатку турнір, який переїжджає з Белграда до Афін, проводився в Хіхоні (Іспанія). До столиці Сербії він перебрався минулого року. Планувалося, що він відбудеться не тільки 2024 року, а й 2025-го. У 2024-му Белград його провів, але, як виявилося, у себе не зберіг. Чинним чемпіоном турніру є представник Канади Денис Шаповалов – син українського тренера і колишньої професійної тенісистки Тесси Шаповалової, яка родом зі Львова.

Ястремська може перемогти у номінації на найкращий удар місяця в Турі – Даяну можна підтримати своїм голосом (ВІДЕО)