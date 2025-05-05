Лідером нового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), як і раніше, є італієць Яннік Сіннер, у якого незабаром спливе термін тримісячного відсторонення через порушення антидопінгових правил.

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До трійки найкращих також входять німець Александр Звєрєв і Карлос Алькарас з Іспанії. У топ-10 є лише одна зміна: Каспер Рууд після перемоги на турнірі АТР 1000 у Мадриді поліпшив свою позицію одразу на 8 місць – тепер він сьомий тенісист планети.

Серед українських тенісистів статус першої ракетки зберігає Віталій Сачко – утім, він одну позицію в загальному реєстрі втратив.

Варто відзначити появу в топ-500 світового рейтингу Юрія Джавакяна. Він домігся прогресу на 13 позицій і тепер йде на 492-му місці у світі.

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