Український спорт приєднується до гніву і співчуття після масованого обстрілу Києва, який стався 28 серпня.

Держава-терорист запустила по території України понад 600 цілей, основний удар прийшовся по столиці. ЗСУ доклали титанічних зусиль для відбиття атаки, проте, на жаль, не обійшлося без жертв. Станом на на 14:05 відомо про 16 загиблих у Києві. Ще 38 осіб зазнали травм різної важкості, серед них – 10 неповнолітніх від 7 до 17 років. 29 серпня у столиці оголошено Днем жалоби.

Легенда НХЛ закликав заборонити росіянам виступати на US Open: "Це величезна реклама імперської війни"

Українські спортсмени відреагували на черговий злочин Росії. Легендарний тенісист Сергій Стаховський, а нині воїн ЦСО СБУ "Альфа" написав: "Совєцкі вбивці. "Військовою" ціллю під час атаки роzіян сьогодні вранці була приватна школа, яка існувала понад 30 років... Та дитячий садок, який я відвідував, коли був маленьким".

Скелетоніст Владислав Гераскевич: "Чергова атака по мирних жителях Києва. Невинні жертви, включаючи дітей. Росія має бути ізольована від цивілізованого світу".

Та багато інших українських спортсменів висловлюють лють і вимагають нарешті справедливо покарати державу-терорист.