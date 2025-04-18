"Пригадаю один з найбільших інцидентів. Було це десь між 2017-м та 2019 роком. Президентом російської федерації тоді був бобслеїст Олександр Зубков. Його потім відсторонили від міжнародних змагань за вживання допінгу, і замість нього почала їздити дружина.

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В певний момент вони почали дуже грубо коментувати здобутки наших латвійських друзів – братів Дукурсів. Ми з батьком пригадали росіянам допінговий кейс Зубкова, і після цього на етапі Кубка світу до мене підходить Тетяна Зубкова.

Варто розуміти картину: мені всього 17-19 років, і тут переді мною з’являється типова російська жіночка. Така з характерним "сараєм" на голові та розмальованим лицем. Підійшла, почала грубо спілкуватись і у відповідь отримала від мене напрямок дуже швидко. Потім батько розповів їй свою думку. На що Зубкова підговорила тренерів, і вони погрожували батьку побиттям.

Доходило навіть до такого. І подібних конфліктів було досить багато, адже ці персонажі просто неадекватні", – розповів Гераскевич в інтерв'ю Sport-express.ua.

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