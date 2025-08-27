Росіянин Даніїл Медведєв знеславився у Нью-Йорку не лише зламаною ракеткою після поразки, а й дикими жестами на адресу суперника.

Російський тенісист Даніїл Медведєв у зустрічі першого раунду Відкритого чемпіонату США програв у п’яти сетах французу Бенжамену Бонзі та вилетів з турніру.

Росіянин-псих сенсаційно вилетів з US Open – зламав ракетку, але публіка була в екстазі (ВІДЕО)

Зазнавши поразки, Медведєв після матчу зганьбився своїм черговим психічним зривом – зламав ракетку та дозволив собі нецензурну лайку. Вперше росіянин зірвався під час поєдинку, коли йому не сподобалося одне з рішень судді. Після того Медведєв зміг перехопити ігрову ініціативу у Бонзі та був близький до камбеку. Це викликало у росіянина неконтрольовану ейфорію, він дозволяв собі щодо суперника неприпустимі жести сексуального характеру.

На батьківщині Медведєва його вчинок та поведінка на корті не залишилися без уваги. Але в оцінку того, що сталося у Нью-Йорку, тема сексу також увійшла. Так, журналістка одного з ТВ-каналів назвала Відкритий чемпіонат США "турніром великого чле...", але вчасно увімкнула мізки та виправилася.

