Відбулися завершальні матчі четвертого ігрового дня на Євробаскеті-2025. Результати та звіт про матчі читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки

Група A

Туреччина – Португалія – 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17)

Група B

Чорногорія – Фінляндія – 65:85 (23:23, 14:24, 15:20, 13:18)

Група C

Іспанія – Боснія і Герцеговина – 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20)

Група D

Польща – Ізраїль – 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)

Євробаскет-2025: Дончіч не зупинив Францію, Швеція розбила Британію, трилер Латвії із Сербією, перемога Греції

В групі A Туреччина впевнено здолала Португалію з рахунком 95:54. Кращим гравцем зустрічі став Альперен Шенгюн, який має в доробку 20 очок та 7 підбирань за матч. Завдяки цій перемозі Туреччина очолила групу, маючи рівну кількість очок із Сербією.

Фінляндія перемогла Чорногорію в групі B. Найкращим у матчі став Лаурі Маркканен, який заробив 26 очок та 13 підбирань. Таким чином Суомі ділять перше місце в таблиці з Німеччиною.

Іспанія в групі C на досвіді розбила збірну Боснії й Герцеговини, реабілітувавшись за поразку Грузії. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Санті Альдама, який заробив 19 очок та зробив 5 підбирань. Завдяки цій звитязі іспанці піднялися з дна таблиці.

Польща та Ізраїль до останньої секунди боролися за перемогу в матчі. Зрештою поляки змогли на останніх секундах здобути перевагу у два очки й виграти зустріч.Такий результат вивів Польщу на друге місце в групі D після двох турів.

Естонія здолала Чехію, перестрілка Німеччини з Литвою, перемоги Італії та Бельгії: Євробаскет-2025