Збірні Туреччини та Польщі провели зустріч 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/4 фіналу

Туреччина – Польща – 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)

Протистояння завершилося впевненою перемогою турецької збірної з перевагою у 14 очок.

Героєм зустрічі у складі переможців став центровий Алперен Шенгюн, який оформив тріпл-дабл – приніс команді 19 очок, зробив 12 підбирань та 10 асистів. У складі польської команди найкращу результативність показав захисник Джордан Лойд – 19 очок, три підбирання та дві передачі.

Збірна Туреччини у півфіналі Євробаскету-2025 зустрінеться з переможцем матчу Литва – Греція.

