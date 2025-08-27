Збірні Туреччини, Фінляндії та Сербії провели стартові матчі на Євробаскеті-2025. Результати поєдинків та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1-й тур

Група А

Латвія – Туреччина – 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21)

Сербія – Естонія – 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20)

Група В

Швеція – Фінляндія – 90:93 (21:26, 27:23, 24:23, 18:21)

У Ризі у групі А зустрілися збірні Латвії та Туреччини. Боротьби на паркеті не вийшло – турецька команда була значно кращою за господарів та здобула легку перемогу з запасом у 20 очок. У переможців 10 очок, 4 підбирання та 3 передачі набрав 30-річний Кенан Сіпахі.

У потужну зарубу перетворилася зустріч команд Швеції та Фінляндії. Підсумок гри до останньої миті залишався невідомим – з перевагою у три пункти перемогли баскетболісти Суомі.

Збірна Сербії, чинний віце-чемпіон світу, здобула на старті континентальної першості, можна сказати, тренувальну перемогу над командою Естонії. Далі на балканців очікують цікавіші випробування.

