Турецька команда з легкої атлетики розпочала підготовку до Олімпійських ігор 2028 року. Там вона розраховує на завоювання медалей, але переважно силами "варяг" – точніше, натуралізованих спортсменів.

Призерка Олімпіади незаплановано завагітніла і змушена пропустити чемпіонат світу: "Я була шокована"

Останнім часом одразу п'ять легкоатлетів з Ямайки та Нігерії заявили про те, що змінили своє громадянство на турецьке, інформує Reuters. У Міністерстві спорту Туреччини зізналися, що пішли на такий крок у зв'язку з новою стратегією розвитку легкої атлетики в країні.

Так, турки поповнили свою збірну олімпійським чемпіоном Парижа-2024 у метанні диска Роже Стоною, бронзовим призером Олімпіади-2024 у штовханні ядра Раджіндрою Кемпбеллом, чинним віце-чемпіоном світу й Олімпійських ігор у стрибках у довжину Вейном Пінноком, світовим рекордсменом U-20 у потрійному стрибку Джейдоном Гіббертом та світовою рекордсменкою в бігу на 150 метрів Фейвор Офілі.

Дворазова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення на 2 секунди