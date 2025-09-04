Чемпіонату світу з волейболу, жінки, 1/4 фіналу

США – Туреччина – 1:3 (14:25, 25:22, 14:25, 23:25)

Збірна Туреччини здобула останню путівку до півфіналу чемпіонату світу, здолавши команду США. Турецькі волейболістки впевнено почали гру та розгромно виграли перший сет – 25:14. У наступній партії чемпіонки Європи знову вийшли у відрив, але американки змогли відіграти відставання та зрівняти рахунок за сетами. Цікаво, що до матчу з США Туреччина не програла жодної партії на турнірі.

В третьому сеті турецькі спортсменки швидко здобули перевагу та завершили сет перемогою в 11 очок. Команда США створила серйозну конкуренцію у четвертій партії, але все ж поступилася – 23:25

У півфіналі чемпіонату світу Туреччина зіграє проти Японії. В іншій парі зустрінуться Бразилія та Італія.

