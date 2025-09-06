Збірні Туреччини та Швеції провели зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24+".

Євробаскет-2025, чоловіки, 1/8 фіналу

Туреччина – Швеція – 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24)

У першому матчі плей-офф цьогорічного Євробаскету зустрічалися збірні Туреччини та Швеції. Турки, які без жодної поразки завершили груповий етап, несподівано програли перші дві чверті. Швеція, яка вперше з 2013 року вийшла на Євробаскет, пішла на перерву за переваги у 5 балів.

Туреччина показала набагато кращу гру у третій десятихвилинці та вийшла вперед у матчі. Четверта чверть була конкурентною, але фаворити змогли зберегти переможний рахунок – 85:79.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Альперен Шенгюн, який оформив солідний дабл-дабл (24 очки, 16 підбирань). У наступному раунді Туреччина зіграє проти переможця пари Польща – Боснія і Герцеговина.

