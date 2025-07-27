Погачар став переможцем Тур де Франс-2025, вигравши у загальному заліку. Це вже четвертий тріумф для словенця у перегонах – раніше він вигравав у 2020, 2021 і 2024 роках.

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Втім, на завершальному етапі не він, а бельгієць Воут Ван Арт із команди Visma Lease a Bike. Цікаво, що вдалось йому завдяки успішній сольній атаці саме переможця у загальному заліку. До слова, це вже десята перемога Ван Арта на "Великій петлі". Тадей Погачар посів четверту позицію на цьому етапі.

Зауважимо, що компанію Погачару на п'єдесталі склали данець Йонас Вінгегор (переможець 2022 і 2023 років) та німець Флоріан Ліповітц (дебютант перегонів).

Загальний залік:

Результати 21 етапу:

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