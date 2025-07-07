Другий етап велобагатоденки в неділю, 6 липня, фінішував у Булонь-сюр-Мер.

Вболівальники, які стежать за подіями Тур де Франс-2025, висловили різке обурення, побачивши одне з місць, звідки деякі глядачі спостерігали за недільними перегонами.

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Кілька фанатів, щоб бути якомога ближче до місця подій, вирушили на один із цвинтарів, що знаходився вздовж траси. Там вони, нехтуючи всіма нормами пристойності та звичаїв, організували собі місця для перегляду. При цьому деякі з них використовували для цього надгробні плити.

"Коли люди більше ні в що не вірять, то навіть мертві стають невидимими", – цитує слова одного з користувачів соцмережі видання Daily Mail.

"У середньостатистичного француза просто вражаючий рівень дурості, (це), відверто кажучи, соромно", – наводяться слова іншого користувача, який, до речі, назва це місце для перегляду "ганебним".

Велобагатоденка Тур де Франс-2025 стартувала 5 липня, а фінішує 27-го числа. За 21 етап велосипедисти проїдуть 3338,8 кілометра з набором висоти 51 550 метрів. Фінішують перегони у Парижі біля Ейфелевої вежі.

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