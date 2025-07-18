Андрій Синєпупов розповів, яким може бути другий поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Синєпупов, який свого часу був Інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі, впевнений, що Усик у реванші зможе вкотре зчитати Дюбуа та скористається цим задля своєї перемоги.

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– Усик вдруге зустрінеться з Дюбуа. Супернику – 27, він на два роки подорослішав. Напевно, додав, розвинув свої сильні якості. Поєдинок на Вемблі може бути несхожим на той, що 2023-го провели у Вроцлаві.

– Перший бій також був дуже цікавий, Олександр захищав паски, відібрані в Ентоні Джошуа. Дюбуа розпочав дуже добре, зумів нав’язати Усику свою тактику. Олександр її, втім, швидко розкусив. Почав розкладати суперника по поверхах і переміг достроково. У цій боротьбі тактик наша взяла гору.

Після того поєдинку Дюбуа провів три бої з дуже хорошими боксерами, і в останньому переконливо здолав Джошуа, відправивши земляка на канвас в п’ятому раунді. Олександр за цей час двічі переміг Тайсона Ф’юрі.

Як бачимо, обидва суперники суботнього бою зустрічалися з найкращими. Тож протистояння буде серйозне. Можу сказати напевно, що Усик і Дюбуа готують один одному сюрпризи. Питання в тому, що британець може протиставити швидкості, шаленому темпу, розмаїттю атак, захисних дій, комбінацій, роботі по поверхах, які нав’язує Олександр? Не виключено, що в початкових раундах йому вдасться нав’язати свій стиль і тактику. Але Усик, це його відмінна риса, вміє зчитувати суперника. Гадаю, цього разу не буде винятку з правила.

– Скільки, за вашими спостереженнями, Усику треба часу, щоб розкусити суперника?

– Це залежить від рівня того, з ким він боксує. Візьмемо поєдинки з "Циганським бароном". Перед першим я вам сказав, що це буде один із найскладніших поєдинків для Олександра. Бо з такими нестандартними боксерами раніше він не зустрічався. Ф’юрі набагато цікавіший і більш різноманітний, ніж Дюбуа. Але Усик підібрав до нього ключі, хоча за часом це було дещо довше, ніж зазвичай. Перед другим боєм я припускав, що бій буде ще важчим. А вийшло навпаки. Тайсон виявився вже прочитаною книжкою. Він швидше пристосувався до Ф’юрі і провів бій набагато легше.

– Ваш прогноз: суперники проведуть усі 12 раундів, чи буде дострокова перемога когось із них?

– Гадаю, Олександр переможе ближче до останніх раундів, – розповів Синєпупов Sport24.

Реванш Усик — Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня, у Лондоні.

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