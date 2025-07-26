"Цифри взяті з повітря": відомий інсайдер зірвався на нецензурну лайку, коментуючи гонорар Усика за реванш із Дюбуа
23:10 - Читати іншою мовою
Дон Рафаель висловився про ймовірний розмір призових українця Олександра Усика.
Відомий боксерський інсайдер Дон Рафаель не стримав своїх емоцій, коментуючи чутки про те, що Олександр Усик за реванш із Даніелем Дюбуа отримав гонорар у розмірі 132 млн доларів.
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"Там, б...., ідіоти. Усик заробив лише малу частину від цього. Цифри взяті буквально з повітря", – написав Рафаель у мережі Х.
Олександр Усик 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі виграв у Даніеля Дюбуа в реванші нокаутом у п'ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону.
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