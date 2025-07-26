Відомий боксерський інсайдер Дон Рафаель не стримав своїх емоцій, коментуючи чутки про те, що Олександр Усик за реванш із Даніелем Дюбуа отримав гонорар у розмірі 132 млн доларів.

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"Там, б...., ідіоти. Усик заробив лише малу частину від цього. Цифри взяті буквально з повітря", – написав Рафаель у мережі Х.

Олександр Усик 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі виграв у Даніеля Дюбуа в реванші нокаутом у п'ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону.

Fucking idiots out there. Usyk made a tiny fraction of that. Numbers made up out of literally nowhere. https://t.co/ypUKrCXCO6 — Dan Rafael (@DanRafael1) July 25, 2025

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