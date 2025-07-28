Український центровий Ростислав Новицький продовжить кар'єру у клубі ВЕФ, повідомляє прес-служба латвійської команди.

Збірна України з баскетболу втратила 5 позицій у Жіночій серії 3х3 – фіаско залишило "синьо-жовтих" у топ-10

Терміни та умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, 24-річний Новицький до цього виступав за Валмієру, куди перебрався з нью-йоркського Фордгема, який виступав у NCAA (національній студентській лізі).

Минулого сезону Ростислав у латвійській команді в середньому набрав 12,6 очка, робив 7,6 підбирань та 1,9 блок-шота за гру, що було найкращим результатом у лізі за цим показником. Також гравець встиг дебютувати за національну збірну України з баскетболу

До слова, у складі ВЕФ вже виступає один українець – захисник Ілля Сидоров. Минулу першість ВЕФ завершив на першій сходинці, ставши чемпіоном Латвійсько-естонської ліги.