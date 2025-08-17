Діабате отримав виклик до збірної Франції з баскетболу через травму Венсана Пур'є, який не зможе допомогти "Ле Бльо" на майбутньому Євробаскеті-2025, повідомляє L`Equipe.

Президент ФБУ завчасно подякував за вихід чоловічої збірної України у відбір ЧС-2027

Мусса ж був у розширеній заявці команди на турнір, але опинився серед тих, кого першими відсіяли. А вже коли до нього звернулись із проханням замінити Пур'є, Діабате повідомив, що не зацікавлений у цьому.

"Ми зв’язалися з Діабате, щоб він прийшов і замінив Венсана. Але він воліє зосередитися на своєму сезоні в НБА. Він порадився зі своїм оточенням і прийняв це рішення. Ми взяли це до уваги", – поділився наставник збірної Франції Фредерік Фоту.

Додамо, що чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі з 27 серпня по 14 вересня. Франція зіграє у групі D разом із господарями турніру Польщею, а також Ісландією, Бельгією, Ізраїлем та Словенією.

Україна впевнено розібралася зі Швейцарією у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу