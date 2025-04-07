Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зізналась, як мотивує себе під час змагань.

"Коли треба зібратися, я думаю про свою країну. Про те, що я приїхала змагатися і від мене залежить, чи візьме Україна медаль.

Магучіх зізналась, хто був її кумиром у спорті: "Його фото стояло на заставці в моєму телефоні"

Перед моїм стрибком на 2,10 я думала, яке свято буде вдома, якщо я стрибну. Я стояла на розбігу і думала, що зможу. Дивилася на планку і розуміла, що це не так і високо. Ти все зможеш. Це все тільки в голові", – розповіла Магучіх в інтерв'ю Redbull.com.

Українка побила світовий рекорд у липні 2024 року під час Діамантової ліги в Парижі, взявши висоту 2,10 метра.

​До слова, на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні Ярослава посіла третє місце, програвши головним конкуренткам – австралійкам Ніколі Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.