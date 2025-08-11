"Це вид спорту, який дратує": пілот Мерседес здивував висловлюваннями про Формулу-1, порівнявши її з футболом
Британський автогонщик Джордж Расселл розповів про розчарування, яке відчувають пілоти королівських автоперегонів в очікуванні своєї хвилини слави.
"Формула-1 – це вид спорту, який дратує, тому що ви – 20 найкращих пілотів світу, але за один сезон у вас може бути лише чотири різні переможці і, можливо, максимум два претенденти на титул.
Отже, 15-16 інших гонщиків навіть не відчувають смаку перемоги. У футболі навіть команда, яка фінішує останньою в Прем’єр-лізі, виграє декілька матчів за сезон, а отже, частіше відчуває смак успіху, ніж пілоти з п’ятого по двадцяте місце у Формулі-1.
Так мало людей мають змогу це відчути (стати чемпіоном світу). Але я все ще абсолютно вірю, що мій час прийде. Я не знаю, коли це станеться, але я щодня переконуюся, що буду до цього готовий – чи то наступного року, через два, п’ять або десять років", – цитує Расселла Racingnews365.
Нагадаємо, після 14 етапів британець посідає у загальному заліку пілотів четверту сходинку, набравши 172 очки. У поточному сезоні він шість разів підіймався на подіум і тріумфував на Гран-прі Канади.
