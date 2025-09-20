"Якщо подивитися на матч в цілому, особливо починаючи з поєдинку Еліни проти Жасмін, італійки грали дійсно неймовірно. Я не знаю, в який момент це змінилося і чому це змінилося, тому що було очевидно, особливо в парі сьогодні, скільки очок вони виграли дійсно завдяки везінню.

Україна програла пару Італії та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Нам всім іноді щастить, але сьогодні це було дійсно щось незвичайне. У мене не було багато матчів, як цей, в моїй кар'єрі.

Озираючись на наш парний матч, я відчуваю, що я зробила все, що могла. І, думаю, Люда теж. Вони просто були кращими у важливі моменти. Ми не грали так добре у важливих розіграшах. Зрештою, це був дійсно довгий матч, і рахунок точно не відображає цього.

Але це важка поразка. Водночас я відчуваю, що ми ніколи не були в такій позиції, в якій знаходимося зараз. Я з нетерпінням чекаю, щоб знову грати з цією командою, спробувати знову в наступному році. Я хочу мати можливість взяти все, що можу, з цього досвіду і побачити, що ми можемо зробити краще і рухатися вперед. Я відчуваю, що як тенісистка ти дійсно звикаєш до поразок, тому що ти програєш майже щотижня. Це частина гри. Очевидно, сьогодні був дійсно важкий день для нас. Ми були дуже близько до фіналу", – цитує Марту Костюк BTU.

У фіналі Кубка Біллі Джин Кінг Італія зіграє проти переможниць матчу між командами США та Великої Британії.

