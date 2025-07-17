Головний тренер збірної України з волейболу заявив, що його підопічні перебувають у нормальній ситуації, коли їм не все вдається на майданчику навіть проти такої команди, як збірна Нідерландів – одного з аутсайдерів Ліги нації.

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"Проводити перший матч у новому місті, в новій залі нелегко. На новій арені ми провели лише одну годину тренування. Немає (належної) координації на подачі, на прийомі. Але це нормальна ситуація – в ній не лише Україна, але й усі команди, це нормально для Ліги націй.

З кожним матчем ми еволюціонуємо. Можливо, завтра або післязавтра еволюція продовжиться. Це нормальна ситуація.

Це дуже важливі змагання для всіх збірних. Відбір на Олімпіаду відбувається за рейтингом, важливо покращувати позиції. Зараз важливо (виграти) ще один чи два матчі, аби відібратися до Фіналу восьми.

Італія? Це чемпіони світу, чемпіони Європи. Цей матч не є метою для України. Важливо підсилювати команду, гравців для чемпіонату Європи. Можна зіграти на схожому рівні, але не (у матчі проти Італії)", – цитує Лосано Суспільне Спорт.

Гра Ліги націй Україна – Італія відбудеться у четвер, 17 липня, початок – о 17:30 за київським часом.

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