Перша ракетка України впоралася з так званою "нейтральною" тенісисткою, яка мала статус однієї з переможниць кваліфікації, у двох сетах – 7:5, 6:2.

Світоліна та Стародубцева здобули у Монреалі комфортні перемоги – українки вийшли до 1/16 фіналу турніру WTA 1000

"Що принесло найбільше задоволення в цьому матчі? Думаю, ейс у кінцівці - чудове завершення поєдинку. Загалом, це була хороша гра. Завжди непросто починати турнір матчем проти "кваліфаєра": суперниця вже провела тут кілька поєдинків, а для мене це була перша зустріч. Потрібно було адаптуватися до умов, відчути корт. Але я дуже задоволена сьогоднішньою перемогою і вдячна всім, хто залишився підтримати.

У чому секрет стабільних результатів за останні півроку? У кожному матчі я намагаюся знайти свою гру. Це не завжди легко і не завжди відбувається відразу. Іноді потрібно сильно постаратися, копнути глибше, щоб намацати ритм і впевненість. Як сьогодні – я просто зосередилася на тому, що можу контролювати, і робила все, щоб виграти цей поєдинок", – цитує слова Світоліної "Великий теніс України".

Як відомо, у 1/16 фіналу "тисячника" у Монреалі на Світоліну чекає ще одна "нейтральна" тенісистка Анна Калинської.

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