Українська стрибунка у висоту на змаганнях у столиці Великої Британії вперше з 2022 року не потрапила до призової трійки на міжнародному старті. З результатом 1,93 метра вона фінішувала четвертою, поступившись двом призеркам за кількістю спроб.

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"Думаю, панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати. Останні два старти – не ті результати, на які я можу стрибати. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт – чемпіонат світу, будемо готуватися до нього", – цитує Магучіх Суспільне Спорт.

На змаганнях у Лондоні Ярослава намагалася підкорити планку на висоті 1,96 метра, але три спроби для цього у неї виявилися марними.

Магучіх уже гарантувала собі місце у Фіналі сезону Діамантової ліги-2025. Наступний старт для українки відбудеться у серпні.

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