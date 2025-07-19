"Це не ті результати": Магучіх пояснила свій черговий провал – тепер у Лондоні
Ярослава Магучіх дала оцінку четвертому місцю на черговому етапі Діамантової ліги.
Українська стрибунка у висоту на змаганнях у столиці Великої Британії вперше з 2022 року не потрапила до призової трійки на міжнародному старті. З результатом 1,93 метра вона фінішувала четвертою, поступившись двом призеркам за кількістю спроб.
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"Думаю, панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати. Останні два старти – не ті результати, на які я можу стрибати. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт – чемпіонат світу, будемо готуватися до нього", – цитує Магучіх Суспільне Спорт.
На змаганнях у Лондоні Ярослава намагалася підкорити планку на висоті 1,96 метра, але три спроби для цього у неї виявилися марними.
Магучіх уже гарантувала собі місце у Фіналі сезону Діамантової ліги-2025. Наступний старт для українки відбудеться у серпні.
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