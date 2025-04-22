"Дуже чекаю на цей бій, тому що Дюбуа змінив свій стиль. Британець надто рано провів перший поєдинок з українцем. Але зараз він нагадує звіра, став чемпіоном світу і має іншу психологію. За останній рік Даніель нокаутував двох претендентів (Міллер, Хрговіч), а після цього не залишив шансів чемпіону світу (Джошуа).

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Дюбуа став більше працювати джебом, припинив робити ставку лише на удар. Щоб перемогти Усика, треба більше працювати по корпусу. Можливо, у Дюбуа саме такий план. Це найслабше місце українця. Удар нижче пояса у першому бою? Він працює тільки по корпусу.

Недолік Усика допоможе британцю. Ще українець досить часто тримає руки надто високо, але якщо бити по корпусу, йому доведеться відкрити голову й опустити їх нижче. Ми точно побачимо зовсім іншого Дюбуа", – резюмував Мора у коментарі DAZN.

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