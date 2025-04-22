"Це найслабше місце Усика": екс-чемпіон світу спрогнозував, як Дюбуа може перемогти українця
Колишній чемпіон світу в середній вазі Серхіо Мора поділився оікуваннями від можливого реваншу між Олександром Усиком (23–0, 14 нокаутом) та Даніелем Дюбуа (22–2, 21 нокаутом).
"Дуже чекаю на цей бій, тому що Дюбуа змінив свій стиль. Британець надто рано провів перший поєдинок з українцем. Але зараз він нагадує звіра, став чемпіоном світу і має іншу психологію. За останній рік Даніель нокаутував двох претендентів (Міллер, Хрговіч), а після цього не залишив шансів чемпіону світу (Джошуа).
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Дюбуа став більше працювати джебом, припинив робити ставку лише на удар. Щоб перемогти Усика, треба більше працювати по корпусу. Можливо, у Дюбуа саме такий план. Це найслабше місце українця. Удар нижче пояса у першому бою? Він працює тільки по корпусу.
Недолік Усика допоможе британцю. Ще українець досить часто тримає руки надто високо, але якщо бити по корпусу, йому доведеться відкрити голову й опустити їх нижче. Ми точно побачимо зовсім іншого Дюбуа", – резюмував Мора у коментарі DAZN.
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