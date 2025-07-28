Паркер, який є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO в надважкому дивізіоні, заявив, що виграти в Усика, який є досі непереможним, не так-то просто.

Можливий бій Усик – Паркер уже викликає відмови – є перші незгодні на його проведення

"Це чудовий боксер, дуже крутий технар з найвищим рівнем IQ. На нього потрібно чинити тиск. Для цього потрібно відповідати його воркрейту (працездатність або активність боксера в бою. – прим.), адже він викидає величезну кількість ударів. Це означає, що потрібно бути в просто супертоповій формі, мати круту витривалість. Причому, вміти тримати її з першого раунду до останнього", – заявив Паркер у коментарі Кірану Екеледо.

Раніше, як відомо, WBO зобов'язала Олександра Усика і Джозефа Паркера домовитися про проведення поєдинку за титул, володарем якого є українець.

WBO офіційно зобов'язала Усика розпочати перемовини щодо бою проти претендента на один із поясів українця