"Нічого позитивного з гонки винести не можу, окрім того, що Шарль фінішував на подіумі для команди.

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Це було жахливо, мені не сподобалося. У першому відрізку була сильна недостатня поворотність, болід не реагував. У другому етапі баланс був трохи кращим, але я не міг знайти впевненість. Немає чіткої проблеми, на яку можна вказати.

Я думаю, що боротимуся й у Маямі. Наразі немає чого виправити – так буде до самого фінішу року. Це буде болісно. Я буквально пробував усе, але машина просто не хоче працювати зі мною", – цитує Хемілтона Racingnews365.

Нагадаємо, Льюїс на тижні скаржився на болід Феррарі, однак сподівався остаточно подолати труднощі з адаптацією до машини. На Гран-прі Саудівської Аравії британець стартував сьомим і по ходу гонки піднімався у топ-5, однак фінішував на сьомій сходинці, що стало для нього справжньою трагедією.

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