"Це було жахливо": Хемілтон знайшов винуватця провалу на Гран-прі Саудівської Аравії
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон припускає, що "страждання" Феррарі можуть тривати протягом всього сезону.
"Нічого позитивного з гонки винести не можу, окрім того, що Шарль фінішував на подіумі для команди.
Ферстаппен зізнався, кого вважає головним фаворитом у боротьбі за титул Формули-1
Це було жахливо, мені не сподобалося. У першому відрізку була сильна недостатня поворотність, болід не реагував. У другому етапі баланс був трохи кращим, але я не міг знайти впевненість. Немає чіткої проблеми, на яку можна вказати.
Я думаю, що боротимуся й у Маямі. Наразі немає чого виправити – так буде до самого фінішу року. Це буде болісно. Я буквально пробував усе, але машина просто не хоче працювати зі мною", – цитує Хемілтона Racingnews365.
Нагадаємо, Льюїс на тижні скаржився на болід Феррарі, однак сподівався остаточно подолати труднощі з адаптацією до машини. На Гран-прі Саудівської Аравії британець стартував сьомим і по ходу гонки піднімався у топ-5, однак фінішував на сьомій сходинці, що стало для нього справжньою трагедією.
Піастрі здобув перемогу на Гран-прі Саудівської Аравії, Ферстраппен прийшов другим через прикрий штраф