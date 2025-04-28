Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився очікуваннями від бою-реваншу проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

– Дивлячись на ці два бої з Тайсоном Ф'юрі, ти думаєш, що він став трохи повільнішим?

– Я думаю, що кожен боєць природно стає повільнішим з віком, а він мав два великі бої. Так, я вважаю, що це природно, але я збираюся бути тим, хто переможе його своїми ударами. Я збираюся кидати бомби, якими я буду влучати по ньому. Не можу дочекатися.

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– Думаєш, це кінець його кар'єри?

– Це буде кінець. Я переконаний, що це так, але я просто зосереджений і на 100% готовий просто виплеснути на нього це все, – сказав Дюбуа в інтерв'ю BoxNation.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Перший бій між боксерами, який пройшов у 2023 році, завершився перемогою українця технічним нокаутом у 9 раунді. Після перемоги над Дюбуа Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі, а британець нокаутував Джарелла Міллера, Філіпа Хрговіча та Ентоні Джошуа.

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