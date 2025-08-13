Андрій Кучеренко, Петро Давиденко та Владислав Руднев боротимуться за золото Всесвітніх ігор-2025 з самбо у своїх категоріях.

Кучеренко зійдеться з росіянином Роланом Зіннатовим у боротьбі за золоті медалі (до 71 кг). Давиденко буде протистояти ще одному "нейтралу" Абусупіяну Аліханову в категорії до 88 кг, а на Руднева чекає зустріч з Ованесом Абгаряном (до 79 кг).

Фінальні поєдинки розпочнуться 13 серпня приблизно о 14:20 за київським часом.

