Троє українців пробились у фінал Всесвітніх ігор-2025 з самбо – там на них чекають росіяни
Українські самбісти продовжують успішно виступати на Всесвітніх іграх-2025 у Китаї.
Андрій Кучеренко, Петро Давиденко та Владислав Руднев боротимуться за золото Всесвітніх ігор-2025 з самбо у своїх категоріях.
Кучеренко зійдеться з росіянином Роланом Зіннатовим у боротьбі за золоті медалі (до 71 кг). Давиденко буде протистояти ще одному "нейтралу" Абусупіяну Аліханову в категорії до 88 кг, а на Руднева чекає зустріч з Ованесом Абгаряном (до 79 кг).
Фінальні поєдинки розпочнуться 13 серпня приблизно о 14:20 за київським часом.
