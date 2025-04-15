На першому в історії чемпіонаті світу з боксу в чотирьох дивізіонах виступатиме низка українців.

Всесвітня боксерська рада (WBC) на своїй офіційний сторінці оголосила всіх учасників Гран-прі в надважкій вазі (до 90,7 кг). Серед інших до списку потрапили й троє українців.

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Зокрема, нашу державу на престижному Гран-прі представлятимуть Цотне Рогава (10-0, 7 КО), Віталій Стальченко (9–0, 6 КО) та Павло Юськів (6–0, 2 КО). Цікаво, що з переліку учасників зник дворазовий чемпіон України з боксу (2022, 2023) Дмитро Ловчинський. Причини його відсутності наразі невідомі.

Нагадаємо, Гран-прі буде складатися з 5 етапів. Перший (1/16 фіналу) відбудеться з 17-го по 20 квітня і включатиме 64 поєдинки по 6 раундів у кожному. Другий етап (1/8 фіналу) пройде в червні, а третій (чвертьфінали) – в серпні. Півфінали заплановані на жовтень, а фінал – на грудень 2025 року.