Гравці збірної України Іссуф Санон, Ілля Сидоров та В'ячеслав Бобров стали чемпіонами Латвійсько-естонської ліги, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу країни.

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У вирішальній грі сезону українці у складі ризької команди ВЕФ перемогла Ригу Зеллі з рахунком 88:82.

Санон став найрезультативнішим гравцем матчу: 20 очок, 5 підбирань і 5 асистів. У доробку Сидорова 14 очок, 3 підбирання і 3 асисти, а в Боброва – 13 очок, 7 підбирань, 4 асисти і 2 блок-шоти. Щобільше, останнього було визнано MVP фінального матчу.

Нагадаємо, для Сидорова і Санона це третє чемпіонство поспіль – попередні два рази вони здобували золото у складі Прометея. Бобров став чемпіоном цієї ліги вдруге в кар'єрі.

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