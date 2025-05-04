Александер Албон, Ліам Лоусон та Олівер Берман отримали 5-секундні штрафи вже після завершення заїзду, інформує прес-служба Формули 1. Усі троє фінішували в очках, але після покарань втратили їх.

Ферстаппен розбив Антонеллі на піт-стопі, Норрісу подарували перемогу, провал і геніальність Феррарі: спринт в Маямі

Албон (4 місце) не виконав мінімальний ліміт перебування під автомобілем безпеки. Лоусона (7 місце) оштрафували за спричинення аварії з Фернандо Алонсо, який у підсумку опинився в стіні. Бермана (8 місце) покарали за небезпечний виїзд з піт-стопу, що ледь не призвело до зіткнення з Ніко Хюлькенбергом. Пілот Хаас здійснив прорив з останнього місця, але все це було перекреслено штрафом. Натомість Шарль Леклер за свою аварію ще до старту спринту почув лише попередження від стюардів.

Вигоду отримали Джордж Рассел (піднявся з 5 місця на 4-те), Ленс Стролл (з 6 на 5-те), Юкі Цунода (з 9 на 6-те), Андреа Кімі Антонеллі (з 10 на 7-ме) і П'єр Гаслі (з 11 на 8-ме).

Підсумкова класифікація спринту в Маямі:

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