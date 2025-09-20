Тріумфатор Діамантової ліги у бігу на 800 метрів став чемпіоном світу, встановивши рекорд змагань
Еммануель Ваньйоньї виграв золото з найкращим часом в історії ЧС.
ЧС-2025 з легкої атлетики, 800 метрів, чоловіки
1. Еммануель Ваньйоньї (Кенія) – 1:41,86 хвилини
2. Джамел Седжаті (Алжир) – 1:41,90
3. Марко Ароп (Канада) – 1:41,95
Олімпійський чемпіон 2024 повторив легендарний рекорд Усейна Болта на ЧС-2025
Еммануель Ваньйоньї цього року мав п’ять перемог у восьми стартах на 800-метрівці. Більшість з них була на етапах Діамантової ліги, у фіналі якої він завоював титул переможця втретє поспіль.
У фіналі чемпіонату світу Ваньйоньї показав найкращий час в історії змагань – 1:41,86 хвилини. Він 0,4 секунди виграв у срібного призера Джамел Седжаті з Алжира. Трійку кращих замкнув канадець Марко Ароп.
Українці на чемпіонаті світу зі спортивної ходьби: дискваліфікація Главана та місце у топ-15 для легендарної Оляновської