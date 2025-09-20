ЧС-2025 з легкої атлетики, 800 метрів, чоловіки

1. Еммануель Ваньйоньї (Кенія) – 1:41,86 хвилини

2. Джамел Седжаті (Алжир) – 1:41,90

3. Марко Ароп (Канада) – 1:41,95

Олімпійський чемпіон 2024 повторив легендарний рекорд Усейна Болта на ЧС-2025

Еммануель Ваньйоньї цього року мав п’ять перемог у восьми стартах на 800-метрівці. Більшість з них була на етапах Діамантової ліги, у фіналі якої він завоював титул переможця втретє поспіль.

У фіналі чемпіонату світу Ваньйоньї показав найкращий час в історії змагань – 1:41,86 хвилини. Він 0,4 секунди виграв у срібного призера Джамел Седжаті з Алжира. Трійку кращих замкнув канадець Марко Ароп.

