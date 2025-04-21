Еліна Світоліна здобула трофей на турнірі WTA 250 у Руані. Відеоогляд поєдинку дивіться на "Футбол+"

Еліна Світоліна у вирішальному поєдинку перемогла Ольгу Даніловіч із Сербії, яка перебуває на 39 місці у світовому рейтингу.

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Раніше тенісистки не перетиналися на кортах. Українці знадобилося майже дві години, щоб здобути перемогу. Для Еліни перемога на турнірі в Руані стала 18-ю в кар'єри в одиночних змаганнях. Востаннє вона тріумфувала ще в травні 2023 року.