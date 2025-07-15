Центровий Денвер Наггетс Нікола Йокіч приєднається до збірної Сербії на чемпіонаті Європи 2025 року.

30-річний баскетболіст близький до того, щоб прийняти запрошення головного тренера збірної Сербії Светислава Пешіча, повідомляє Eurohoops.

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Якщо інформація підтвердиться, то Йокіч вперше у своїй кар'єрі візьме участь у двох поспіль великих міжнародних турнірах. Нікола Йокіч грав за збірну Сербії на Олімпіаді-2024, тоді його команда здобула бронзові медалі змагань, а Нікола набирав у середньому 18,8 очка, 10,7 підбирання і 8,7 передачі за гру. Варто відзначити, що Ніколу Йокіча тричі визнавали найціннішим гравцем НБА – у 2021, 2022 та 2024 роках.

Додамо, що на Євробаскеті-2025 Сербія гратиме в Групі A разом зі збірними Туреччини, Чехії, Естонії, Португалії та Латвії. До плей-офф вийдуть чотири найкращі команди групи.

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