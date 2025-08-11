Триразова олімпійська чемпіонка вдруге стала мамою – ім’я сина не розголошує
11:32 - Читати іншою мовою
Шарлотт Калла та її чоловік Тобіас Карлссон знову мають поповнення у родині.
38-річна шведська екс-лижниця Шарлотт Калла поділилася в Instagram новиною про народження сина – своєї другої дитини. Шарлотт та її чоловік Тобіас Карлссон ім'я хлопчика не розголошують.
Олімпійська чемпіонка підтримала викрадення українських дітей російськими окупантами
У пари 2023 року народилася дівчинка. "Ласкаво просимо у світ, братику! 2 серпня ми стали сім'єю з чотирьох, і наші серця ростуть разом із тобою!", – написала зокрема Шарлотта.
Шарлотт Калла є володаркою дев'яти медалей Олімпійських ігор 2010, 2014 і 2018 років, зокрема завоювала три золота.
"Не знаю, чи виживу – я не жартую": віце-чемпіон світу у стрибках у воду Середа – про свій нинішній стан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter