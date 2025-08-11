Шарлотт Калла та її чоловік Тобіас Карлссон знову мають поповнення у родині.

38-річна шведська екс-лижниця Шарлотт Калла поділилася в Instagram новиною про народження сина – своєї другої дитини. Шарлотт та її чоловік Тобіас Карлссон ім'я хлопчика не розголошують.

У пари 2023 року народилася дівчинка. "Ласкаво просимо у світ, братику! 2 серпня ми стали сім'єю з чотирьох, і наші серця ростуть разом із тобою!", – написала зокрема Шарлотта.

Шарлотт Калла є володаркою дев'яти медалей Олімпійських ігор 2010, 2014 і 2018 років, зокрема завоювала три золота.

