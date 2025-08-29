Австралійка Джессіка Фокс, триразова олімпійська чемпіонка зі слалому на каное, прооперована щодо пухлини в нирці, повідомляє The Guardian.

Фокс повідомила про те, що зараз почувається добре та намагається зберігати позитивний настрій. Найвидатніша австралійська спортсменка розповіла, що "чекає на те, щоб розслабитися протягом наступних кількох тижнів", поки буде одужувати після операції.

Фокс має у своєму доробку шість медалей Олімпіад, зокрема – три золоті. Також вона завоювала 14 золотих медалей чемпіонатів світу.

