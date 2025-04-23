Кіп'єгон є триразовою олімпійською чемпіонкою на дистанції 1500 м. 26 червня 31-річна кенійка спробує побити світовий рекорд за швидкістю подолання однієї милі, що дорівнює 1609,34 метра, повідомляє BBC Sport.

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Втім, спроба не буде визнана рекордом, якщо вийде вдалою, адже спортсменка використовуватиме команду пейсмекерів, які будуть змінювати один одного, а також вдосконалене обладнання від Nike, що є спонсором легкоатлетки.

"Я тричі олімпійська чемпіонка. Я здобула титули чемпіонки світу. Я подумала: "Що ще?" Чому б не мріяти поза межами звичайного.

Я хочу, щоб ця спроба показала жінкам: "Ви можете мріяти та зробити свої мрії реальними. Ставши матір'ю, я змінила своє ставлення до життя. Ти повинна діяти, ти повинна показати своїй дитині шлях", – сказала спортсменка.

Додамо, що Фаїт Кіп'єгон є володаркою світового рекорду – у 2023 році вона пробігла одну милю за 4 хвилини 7,64 секунди, відповідно, спортсменка хоче перевершити власне досягнення. Варто відзначити, що кенійка є першою в історії жінкою, яка виграла золоті медалі на трьох Олімпіадах поспіль на дистанції 1500 м.

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