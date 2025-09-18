ЧС-2025. Метання списа, фінал (чоловіки)

1. Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго) – 88.16 м.

2. Андерсон Петерс (Гренада) – 87.38 м.

3. Кьортіс Томпсон (США) – 86.67 м.

У фіналі змагань з метання списа брали участь 12 легкоатлетів, зокрема, лідер сезону Юліан Вебер, олімпійський чемпіон Нірадж Чопра та дворазовий чемпіон світу Андерсон Пітерс. Втім, тріумфував представник Тринідаду і Тобаго Кешорн Волкотт.

У кваліфікації він показав п'ятий найкращий результат – 83.93 м, а у фіналі зумів метнути спис на дистанцію 88.16 м. Цікаво, що йому вперше з 2022 року (і загалом вп'яте у кар'єрі) вдалось перевершити позначку в 88 м. Друге місце посів Андерсон Петерс з Гренади, а довершив п'єдестал американець Кьортіс Томпсон. Юліан Вебер посів п'яте місце, а зірка дисципліни Нірадж Чопра встановив свій антирекорд у фіналах чемпіонату світу – 8 сходинка (84.03 м).

Варто додати, що Волкотт вдруге у своїй кар'єрі здобув таку високу нагороду – попереднє золото подібного ґатунку він завоювава на Олімпіаді-2012. "Новий чемпіон світу? Звучить чудово. Це був тривалий шлях, 13 років злетів і падінь. Після Олімпіади-2012 мені не вдавалося вигравати медалі чемпіонатів світу – і це було дуже важко. Але ми наполегливо працювали – і сьогодні мій вечір. Я дуже вдячний, що здобув цю нагороду для своєї країни", – наводить слова Кешорна Суспільне Спорт.

