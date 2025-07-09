Трилогія Усика та Ф'юрі – відомий промоутер підтвердив домовленість щодо супермегафайту
Британський промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, прокоментував чутки про третій бій між "Циганським королем" та Олександром Усиком.
"Домовленість є. Ми її досягли і це все, що я можу вам сказати станом на сьогодні.
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Тайсон? Він був на пенсії рівно до того часу, як повідомив про своє бажання повернутись. Отже, він так відчуває.
Подивимось, що з цього вийде. Ф'юрі відчуває бажання знову боксувати проти Усика, але наразі на нас очікує бій з Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе", – розповів Воррен у коментарі Talksport.
Нагадаємо, після другої поразки Усику Ф'юрі оголосив про вихід на пенсію. Однак на початку липня несподівано заявив, що проведе третій бій з українцем і навіть оголосив місце і час дуелі.
Наразі на Усика чекає матч-реванш проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.