Британський промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, прокоментував чутки про третій бій між "Циганським королем" та Олександром Усиком.

"Домовленість є. Ми її досягли і це все, що я можу вам сказати станом на сьогодні.

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Тайсон? Він був на пенсії рівно до того часу, як повідомив про своє бажання повернутись. Отже, він так відчуває.

Подивимось, що з цього вийде. Ф'юрі відчуває бажання знову боксувати проти Усика, але наразі на нас очікує бій з Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе", – розповів Воррен у коментарі Talksport.

Нагадаємо, після другої поразки Усику Ф'юрі оголосив про вихід на пенсію. Однак на початку липня несподівано заявив, що проведе третій бій з українцем і навіть оголосив місце і час дуелі.

Наразі на Усика чекає матч-реванш проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.