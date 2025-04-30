Трилогія Усика проти Ф'юрі – Тайсон викликав українця на ще один бій: "Я переміг цього уб**дка двічі"
Британський боксер-важковаговик Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) запропонував українцю Олександру Усику (23-0, 14 КО) провести третій бій у їхньому протистоянні.
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Британський боксер, який оголосив про завершення кар'єри у січні, запропонував українському чемпіону провести в майбутньому ще один поєдинок.
"Я переміг цього уб**дка двічі. Весь світ про це знає. Я готовий у будь-який час, у будь-якому місці. Наступний бій – Британія, 100 тисяч людей", – написав Ф'юрі в Instagram.
Після того, як Тайсона почали цитувати ЗМІ, він зробив репост одного із заголовків в Instagram Stories, підтвердивши, що не відмовляється від своїх слів.
Додамо, що Усик двічі переміг Ф'юрі. Спочатку 18 травня, а потім і 21 грудня 2024 року.