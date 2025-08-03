Тайсон Ф'юрі ніяк не може визначитися, чи готовий він повернутися на ринг.

Британець відвідав іподром у Донкастері, щоб подивитися на свого коня "Великого Циганського короля". 36-річного Ф'юрі вкотре запитали про можливість відновлення боксерської кар'єри.

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"Повернутися на ринг? Ніколи. Я занадто старий, подивись на мою бороду, вся сива. Бокс – це гра для молоді", – наводить слова Ф'юрі Sky Sports.

Нагадаємо, у січні британець оголосив про завершення кар'єри, перед цим зазнавши двох поразок від Олександра Усика. Втім, вже звично "Циганський король" кілька разів змінював свою позицію і навіть анонсував трилогію з українським абсолютним чемпіоном. Усик після перемоги над Дюбуа згадував Ф'юрі у списку потенційних суперників, але тепер Тайсон відхрещується від обіцянок про повернення.

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