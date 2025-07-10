Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська виступлять на турнірі WTA 1000.

Українські тенісистки Еліна Світоліна (WTA № 13), Марта Костюк (WTA № 26) та Даяна Ястремська (WTA № 42) увійшли до списку учасниць майбутнього турніру WTA 1000, який прийме Цинциннаті (США).

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Турнір буде проводити на харді з 7-го по 18-те серпня. Призовий фонд змагання становитиме 5 152 599 доларів.

Нагадаємо, на Вімблдоні-2025, який наближається до свого завершення у Лондоні, Світоліна та Ястремська дійшли до третього раунду, а Костюк завершила боротьбу вже у першому колі.

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