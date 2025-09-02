Дзюдоїсти Олексій Болдирєв, а також Іларія та Ігор Цуркан відмовились від громадянства України.

16-річна Іларія Цуркан та її 20-річний брат Ігор Цуркан змінили спортивне громадянство, повідомляє Tribuna.

Польща надала громадянство російському спортсмену для участі на Олімпійських іграх >

Відтепер ці дзюдоїсти представлятимуть Словенію на змаганнях. Також від українського громадянства відмовився 20-річний дзюдоїст Олексій Болдирєв. Він тепер буде виступати під прапором Польщі.

Цікаво, що Іларія Цуркан в липні здобула золоту медаль на європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є. Дзюдоїстка присвятила цю перемогу Україні, але тепер вирішила змінити громадянство. Причини такого рішення жоден зі спортсменів не оголошував.

Українець завоював золоту нагороду на турнірі з дзюдо у Монголії – це вже його третя медаль цього року